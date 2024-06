POL-GÜ: Fehler während des Überholvorganges - LKW verunfallt und prallt gegen Baum auf der B104

Güstrow/ Teterow (ots) -



Gegen 07:57 Uhr des 21.06.2024 erhielt die Polizei Teterow Kenntnis von einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge, bei dem ein LKW mit einem Straßenbaum kollidierte.



Wie den ersten Erkenntnissen der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlung zu entnehmen ist, hätten LKW und PKW in genannter Reihenfolge hintereinander die B104 zwischen Teterow und dem Abzweig Groß Wokern befahren. Während eines Überholvorganges beider Fahrzeuge sei es im Weiteren untereinander zur Kollision gekommen, woraufhin der LKW von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Der 48-jährige Fahrer des LKW wurde leichtverletzt in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Auch die 37-jährige Fahrerin des VW wurde medizinisch untersucht und wurde aufgrund eines Schocks zur Nachsorge im Krankenhaus Teterow behandelt.



Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand nach einer ersten Begutachtung ein Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro. Die genauen Umstände des Verkehrsunfallherganges sind nun Gegenstand der durch die Kriminalpolizei Teterow geführten Ermittlungen.



