POL-NB: Kokain und Amphetamin im Wert von 150.000 Euro

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am 13. Mai in Malchin wurden bei dem Opfer im Rahmen des Einsatzes verschiedene Drogen in der Wohnung gefunden und beschlagnahmt. Der 33-jährige Syrer kam wegen der Menge und des Vorwurfs des Drogenhandels kurz danach in Untersuchungshaft. (s. Pressemeldung der Polizei dazu unten)



Die Drogenfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg haben damals vermutet, dass der Mann nicht nur in seiner Wohnung Drogen haben könnte. Es folgten umfangreiche Ermittlungen im Hintergrund, die zu Wochenbeginn mit einer Durchsuchung endeten. Eine Art Garage wurde als Drogenlager benutzt.



Dem 33-Jährigen wird aktuell unter anderem der Besitz von mehr als einem Kilo Kokain und mehr als fünf Kilo Amphetamin vorgeworfen. Alle gefundenen Betäubungsmittel, die dem Mann zugeordnet werden, haben einen Straßenverkaufswert von etwa 150.000 Euro. Der Verdacht, dass er selbst als Drogendealer aktiv war, bleibt bestehen.



Zur Körperverletzung gibt es durch die Ermittlungen der Kripo Malchin Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Nähere Details können dazu aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht genannt werden.



ERSTE PRESSEMITTEILUNG vom 16.05.2024:



16.05.2024 - 14:42



Polizeiinspektion Neubrandenburg



POL-NB: Opfer von Angriff jetzt selbst im Gefängnis

Malchin (ots)



Am späten Montagabend hat es in einer Wohnung in Malchin einen Streit zwischen zwei Männern gegeben, der mit Stichwunden endete. Ein 33-jähriger Syrer wurde verletzt, konnte das Klinikum aber auf eigenen Wunsch noch in der Nacht verlassen. Das Opfer im Falle dieser gefährlichen Körperverletzung sitzt nun allerdings wegen einer ganz anderen Sache in Untersuchungshaft.



Gegen 22:15 Uhr rief die Rettungsleitstelle die Polizei zu dem Einsatz bei dem Verletzten dazu. In der Wohnung des Opfers fand die Polizei eine erhebliche Menge an Drogen und beschlagnahmte diese. Die Betäubungsmittel, darunter auch Kokain, haben einen Straßenverkaufswert von etwa 80.000 Euro. Zudem lagen Gegenstände griffbereit in der Wohnung, die als Waffe benutzt werden können.



Aufgrund laufender Ermittlungen können keine weiteren Details etwa zu den Drogen oder sonstigen Details gemacht werden.



Nach dem Verdächtigen, der den 33-Jährigen verletzt hat, wird gefahndet. Ob Drogengeschäfte das Motiv für die gefährliche Körperverletzung waren, muss ermittelt werden.



Der Syrer kam nach seiner Entlassung aus dem Klinikum zunächst ins Gewahrsam. Gestern Nachmittag schickte ihn ein Haftrichter in Untersuchungshaft. Vorwurf: Drogenhandel in Verbindung mit gleichzeitigem Besitz von Gegenständen, durch die andere Personen verletzt werden könnten.



