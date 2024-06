POL-HRO: 34-jähriger Mann aus Schwerin angetroffen

Schwerin (ots) -



Der seit dem 20.06.2024 in Schwerin vermisste 34-jährige Mann konnte

angetroffen und in der weiteren Folge medizinisch versorgt werden.



Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/kl42g



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, dass

persönliche Angaben und Fotos im Zusammenhang mit der Vermisstensuche

gelöscht werden.



