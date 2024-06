34-jähriger Mann aus Schwerin vermisst

Details anzeigen vermisste Person vermisste Person

Seit Donnerstag, den 20.06.2024 wird der 34-jährige Andy Irmisch aus Schwerin vermisst. Er wurde letztmalig um 21:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Schwerin – Mueßer Holz gesehen. Er ist vermutlich mit seinem PKW Ford Focus in Rot, mit dem amtlichen Kennzeichen SN-CS3003 unterwegs.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

179 cm groß

schlanke Statur

kurze, braune Haare

grünes T-Shirt

schwarze Jacke

hellblaues Basecap

bunte Hose

weiße Schuhe

Herr Irmisch bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.