LWSPA M-V: Kollision mit einem Seeschifffahrtszeichen

Am 20.06.2024 kam es um 17.10 Uhr auf einer privaten Segelyacht auf der Fahrt in den Hafen Stahlbrode aufgrund von Unachtsamkeit des Bootsführers sowie Vertreiben durch Wind zu einer Frontalkollision an einem Dalben (Seeschifffahrtszeichen) der Hafeneinfahrt. Ein Mitfahrer stürzte in der Folge den Niedergang des Schiffes herunter und verletzte sich dabei leicht, aber nicht lebensbedrohlich. Der Mann wurde mittels RTW ins Krankenhaus nach Stralsund verbracht.

Sachschaden am Dalben konnte nicht festgestellt werden, am Boot wurde die vordere Ankerwinde verbogen. Der Bootsführer zeigte keine Ausfallerscheinungen und war nicht alkoholisiert.

Eine Schiffsunfallaufnahme sowie das Fertigen einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zum Nachteil des Mitfahrers erfolgte durch die Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund.



