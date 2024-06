POL-NB: Neue Erkenntnisse zum Ansprechen von Kindern

Neustrelitz (ots) -



Wie am Dienstagmittag in einer Meldung berichtet (s. unten) soll ein Kind von Fremden auf verdächtige Art angesprochen worden sein.



Revier- und Kripobeamte haben sich sofort intensiv mit diesem möglichen Vorfall beschäftigt. Unter anderem gab es Befragungen des Kindes und des Umfelds. Aufgrund der Ermittlungserkenntnisse konnte sich bisher der Verdacht nicht erhärten, dass es den geschilderten Vorfall so gegeben hat.



Die Polizei nimmt weiterhin jeden gemeldeten Vorfall oder Verdacht ernst und geht Schilderungen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nach.



Gerade deswegen ist es wichtig, dass sich Eltern, Betreuungspersonen außerhalb der Familie oder mögliche Betroffene direkt an die Polizei wenden, um einen möglichen Vorfall anzuzeigen. Aktuell kursieren verschiedene Warnungen und Schilderungen von Vorfällen in den sozialen Netzwerken. Insbesondere via WhatsApp werden Spekulationen in Gruppen oder im Status geteilt, die teilweise nie bei der Polizei angezeigt wurden.



Ereignisse oder Verdachtsmomente können jederzeit der Einsatzleitstelle unter 0395/55822224 und im Akutfall über die 110 gemeldet werden.



ERSTMELDUNG vom 18.06.2024:



Am 17.06.2024 gegen 13:30 Uhr soll ein 10-jähriger Junge in der Kirschenallee in Neustrelitz von fremden Personen angesprochen worden sein.



Er war zu dem Zeitpunkt alleine auf einem Gehweg unterwegs als neben ihm ein Fahrzeug anhielt und der Junge von den Insassen angesprochen wurde.



Im Fahrzeug befanden sich nach seinen Angaben zwei männliche Personen zwischen 30-35 Jahren. Der Fahrer hatte dunkelblondes, normallanges Haar und trug einen Bart. Der Beifahrer war dunkelblond und Brillenträger. Mehr ist zu den Personen bislang nicht bekannt.



Die beiden Männer sagten dem Jungen, dass seine Eltern einen Unfall hatten und er nun in das Auto einsteigen soll, sodass sie zusammen ins Krankenhaus fahren können.



Der kleine Junge reagierte vorbildlich. Er befürchtete böse Absichten der Männer und rannte sofort nach Hause. Er erzählte alles seinem Papa, der sich nicht, wie durch die Fahrzeuginsassen angegeben, nach einem Unfall im Krankenhaus befand.



Das Auto fuhr in eine unbekannte Richtung weiter, es gibt keine weiteren Informationen zum Kennzeichen oder Fahrzeugtyp.



Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang Familien und Schulen sensibilisieren. Informieren Sie Kinder über diese "Masche" und klären über die Hintergründe auf. Bei neuen oder weiteren Erkenntnissen zu dem oder ähnlichen Sachverhalten melden Sie sich umgehend bei der Polizeidienststelle in ihrer Nähe oder dem Notruf der Polizei.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell