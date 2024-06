POL-NB: Dummer Jungen-Streich oder doch Straftat?

Wesenberg (ots) -



Am 19.06.2024 gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei in Neustrelitz eine Person in einem Textilgeschäft in der Mittelstraße in Wesenberg gemeldet, die sich dort trotz eines Hauverbotes aufhält und Ärger macht.



Der Geschäftsinhaber bemerkte am frühen Nachmittag zwei Jugendliche in seinem Geschäft. Er erkannte einen der beiden Jungen wieder, da dieser in der Vergangenheit bereits durch schlechtes Verhalten aufgefallen ist und ein Hausverbot erhalten hat.



Dem Geschäftsinhaber wurde durch den zweiten Jungen mitgeteilt, dass sein Kumpel im Nebenraum auf Kleidung uriniert habe. Als der 57-jährige Mann den Verkaufsraum betrat, stellte er neben dem Tatverdächtigen sieben Damenunterhosen fest, die durchnässt waren, sowie eine kleine Menge an Flüssigkeit auf dem Boden. Der Inhaber des Geschäftes verwies die beiden Jugendlichen aus seinem Laden und sprach dem Handelnden nun wiederholt ein Hausverbot aus.



Bei Eintreffen der Polizei konnte die feuchte Kleidung festgestellt werden, jedoch kein Uringeruch. Zu dem Zeitpunkt waren die Jungen nicht mehr vor Ort, konnten aber im Nachhinein ermittelt werden.



Ob es sich hierbei um einen "dummen-Jungen-Streich" handelte, oder ob neben dem Hausfriedensbruch des Tatverdächtigen auch der Verdacht einer Sachbeschädigung besteht, bleibt Inhalt der Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell