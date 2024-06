POL-SN: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Schwerin (ots) -



Nach einem Ladendiebstahl nahm die Polizei gestern drei Tatverdächtige vorläufig fest.



Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die drei Männer im Alter von 22, 38 und 46 Jahren gemeinschaftlich einen Diebstahl in einem Discounter in Schwerin Krebsförden begangen haben. Der deutsche Ladendetektiv habe die Tathandlungen gegen 14:00 Uhr wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt. Die zwischenzeitlich flüchtigen Täter konnten im nahen Umfeld des Geschehens durch eingesetzte Beamte festgestellt werden. Die Männer mit armenischer bzw. kasachischer Staatsangehörigkeit führten Waren im Wert von ca. 200EUR mit sich. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu der Diebstahlshandlung aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell