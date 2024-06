POL-HST: Mädchen wird über Snapchat bedroht und belästigt

Insel Rügen (ots) -



Zunächst ahnte ein 12-Jähriges deutsches Mädchen von der Insel Rügen nichts Böses, als sie am Montag, dem 17.06.2024 von einem Unbekannten auf Snapchat angeschrieben wurde.



Das Kind freundete sich im Chat rasch mit dem vermeintlichen 15-jährigen Jungen, ebenfalls von der Insel Rügen, an. In der weiteren Folge nötigte der Chatpartner das Mädchen und sendete ihr ein Foto seines erigierten Gliedes (sog. DicPic). Daraufhin wendete sich die 12-jährige mit ihren Eltern an die Polizei.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei insbesondere Kindern:



- Seid vorsichtig im Netz und fasst nicht zu schnell Vertrauen.

- Geht nicht in Chats für Erwachsene.

- Gib auf keinem Fall Deinen Namen, Deine Telefonnummer und Deine

Adresse raus.

- Ein guter Spitzname, der nichts über Dich verrät ist unheimlich

wichtig.

- Das wichtigste ist: Triff Dich nicht mit Leuten aus dem Chat und

schicke ihnen keine Bilder von Dir.

- Bleib immer misstrauisch: Am Ende sitzt da vielleicht eine

Person, die Dich aushorchen oder belästigen will. Wenn Dir etwas

komisch vorkommt, brich den Chat sofort ab und sage Deinen

Eltern oder anderen Erwachsenen direkt Bescheid.



Nähere Informationen zum sicheren Umgang im Netz finden Sie hier: www.polizei-beratung.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell