POL-SN: Unfälle mit beteiligten Kindern

Am gestrigen Tage wurde die Schweriner Polizei zu zwei Unfällen mit verletzten Kindern gerufen. Ein 12-jähriger Junge musste im Krankenhaus behandelt werden.



Der erste Vorfall ereignete sich gegen 07:20 Uhr in der Wittenburger Straße. Der 12-jährige Schüler soll hier auf dem Bürgersteig mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen sein. Ersten Erkenntnissen nach sei der 17-jährige Radfahrer in falsche Richtung gefahren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das 12-jährige Kind am Kopf. Zur Medizinischen Versorgung wurde der Junge in ein Krankenhaus eingeliefert.



Im Weiteren Tagesverlauf ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein weiterer Unfall unter Beteiligung eines Kindes. Ersten Erkenntnissen nach sei ein 8-jähriger Junge aus bisher unbekannten Gründen auf die Fahrbahn des Obotritenringes getreten und sei hier von einem Fahrschulauto erfasst worden. Die Verletzungen des Kindes wurden vor Ort medizinisch versorgt.



In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat Schwerin die Ermittlungen übernommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



