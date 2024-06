POL-NB: Grüner Kanadier ohne Besatzung auf Müritz

Waren (Müritz) (ots) -



Wem ein grüner dreisitziger Kanadier auffällt, der auf der Müritz vermutlich mit dem Kiel nach oben treibt, kann sich gern bei der Polizei in Waren unter 03991/1760 melden. Ein Großeinsatz muss deshalb aber nicht ausgelöst werden. Die beiden Insassen (ein Mann und eine Frau) sind scheinbar gestern Nachmittag gegen 15:00 Uhr am Ostufer zwischen Tonne 50 und Tonne 36 gekentert. Sie konnten ans Ufer schwimmen und sich dann auf den Rückweg in die Stadt machen.



Etwa 21:30 Uhr hat sich der Mann bei der Polizei gemeldet. Vermutlich um dann eine Suchaktion nach ihm und seiner Partnerin auf der Müritz zu vermeiden, falls das Boot gefunden wird.



Mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei aus Waren wurde sofort zu Land und Wasser bis es dunkel wurde gesucht - bisher ohne Erfolg.



Eine vorsorgliche Meldung an die Polizei wie in diesem Fall ist in jedem Fall ratsam, um in der Tat keine unnötigen Suchmaßnahmen nach Menschen im Wasser auszulösen.



