POL-NB: Unfall auf der Ausweichstrecke

Auf der Strecke zwischen Möllenhagen und Groß Vielen, die aktuell durch viele Autofahrer zum Umgehen der Vollsperrung auf der B192 genutzt wird, hat es heute Morgen kurz nach 05:00 Uhr gekracht.



Ein 58-Jähriger und eine 26-Jährige sind im Kurvenbereich nahe Wendorf so zusammengestoßen, dass beide Autos durch Abschlepper geborgen werden mussten.



Die Fahrbahn wurde nach Eintreffen der Polizei aus Waren halbseitig gesperrt und konnte kurz nach 07:00 Uhr wieder freigegeben werden. Es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu kurzzeitigen Einschränkungen im Bereich der Unfallstelle.



Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Ursache war wahrscheinlich, dass ein Auto in der Kurve zu weit mittig fuhr. Es wurde ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot gegen den 58-Jährigen aufgenommen.



Die beiden Autofahrer sind Deutsche und stammen aus der Region.



