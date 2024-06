POL-LWL: Betrunkener Autofahrer rammte Fahrzeuge und leistete Widerstand

Wittenförden (ots) -



Nachdem ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstagmittag in Wittenförden zwei Fahrzeuge gerammt haben soll, zeigte er sich teilweise gegen die polizeilichen Maßnahmen uneinsichtig und leistete Widerstand.

Zuvor haben Zeugen den 60-jährigen Autofahrer dabei beobachtet, wie er beim Ausparken und kurze Zeit später beim Einparken in eine Parklücke gegen zwei abgestellte PKW prallte und diese dabei beschädigte. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von über 7.000 Euro entstanden. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten stellten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme einen Atemalkoholwert von über 3 Promille fest. Folglich wurde beim 60-Jährigen eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

Im Zuge der vorübergehenden Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel durch die Polizei zeigte sich der 60-Jährige zunehmend aggressiv und versuchte, die bereits ausgehändigten Schlüssel einem Polizisten wieder zu entreißen. Dabei wurde der Autofahrer handgreiflich, sodass Polizisten ihn überwältigt und ihm zeitweilig Handfesseln angelegt haben. Der Tatverdächtige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



