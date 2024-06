POL-GÜ: Hoher Sachschaden: PKW-Fahrer kollidiert auf BAB 19 bei Güstrow mit Außen- und Mittelleitplanke

BAB 19/ Glasewitz (ots) -



Gegen 12:00 Uhr des 19.06.2024 erhielt die Autobahnpolizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter PKW zunächst die Außen- und im Anschluss die Mittelplanke der Richtungsfahrbahn Rostock gestreift und beschädigt haben soll.



Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, sei der Fahrer des Citroen auf Höhe der Anschlussstelle Glasewitz zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier habe er insgesamt 63 Felder der Begrenzung touchiert, bevor er schließlich nach links in die mittlere Begrenzung fuhr und hier wiederum 10 Felder beschädigt haben soll.



Am Fahrzeug des in Güstrow wohnhaften, 80-jährigen Fahrers entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird nach einer ersten Begutachtung mit etwa 30.000 Euro beziffert. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.



Zur Unfallursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließenden Beurteilung erfolgen. Aufgrund vorliegender Angaben seien jedoch körperliche Mängel als vorläufige Ursache festzuhalten.



Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei



