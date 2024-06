POL-LWL: Unbekannter soll Heranwachsenden sexuell belästigt haben

Dobbertin (ots) -



In Dobbertin soll ein unbekannter Mann am Montagnachmittag einen 18-Jährigen auf verbaler Art sexuell belästigt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr im Park nahe des Dobbertiner Sees. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der unbekannte Mann den 18-Jährigen angesprochen und dabei verbal anzüglich geworden sein. Das Opfer habe daraufhin verängstigt den Ort verlassen und sei weggelaufen. Der Unbekannte sei daraufhin in seinen PKW - einen dunklen Pickup mit Parchimer Kennzeichen - gestiegen und davongefahren. Die hinzugerufene Polizei hat wenig später Zeugen des Vorfalls befragt und eine Anzeige wegen sexueller Beleidigung aufgenommen. Obwohl die Polizei bereits einige Zeugen befragen konnte, bitten die Beamten um weitere Zeugenhinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Fahrzeug des unbekannten Mannes. Dieser soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und kurze Haare getragen haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/8370) entgegen.



