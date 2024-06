POL-HRO: Polizei stellt Exhibitionisten in Rostock

Rostock (ots) -



Nach einem Bürgerhinweis hat die Polizei am 18.06.2024 einen Exhibitionisten im Rostocker Stadtteil Lütten Klein gestellt. Zuvor soll der Tatverdächtige auf einer Parkbank sitzend an seinem Glied manipuliert haben. Weiterhin soll er eine Neunjährige unsittlich berührt haben.



Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten den Tatverdächtigen unmittelbar nach Eingang des Zeugenhinweises gegen 15:15 Uhr am Tatort antreffen und seine Personalien feststellen.



Gegen den 67-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4916 3042

E-Mail: anne.schwartz@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell