POL-HST: Zeugen gesucht: körperliche Auseinandersetzung in Stralsund

Am Dienstag, dem 18.06.2024 gegen 15:21 Uhr wurde die Stralsunder Polizei in die Graf-von-Stauffenberg-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gerufen.



Mutmaßlich schlugen und traten drei Tatverdächtige auf einen 27-jährigen Letten ein. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte augenscheinlich unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe bedroht. Währenddessen wurde weiter auf ihn eingeschlagen und -getreten. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde dem 27-Jährigen auch sein Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Ein Tatverdächtiger sowie die Tatwaffe (Schreckschusspistole) konnten im Nahbereich gefunden werden.



Für die zwei weiteren Beteiligten konnte folgende Personenbeschreibung abgegeben werden:

- 20-25 Jahre

- Südländischer Typ

- Dunkle Haare und Bart

- 1 Person trug eine helle Hose und helle Oberbekleidung

- 1 Person trug eine dunkle Jogginghose und helle Oberbekleidung



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach diesen beiden Männern und nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



