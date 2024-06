POL-GÜ: Schulbus rutscht zwischen Warnow und Klein Raden in Straßengraben - alle Insassen unverletzt

Warnow/ Klein Raden (ots) -



Am Morgen des 19.06.2024, etwa 07:50 Uhr, ist nach vorliegenden Angaben ein Schulbus zwischen den Ortschaften Warnow und Klein Raden von der Fahrbahn abgekommen.



Ursächlich sei nach gegenwärtiger Erkenntnislage ein Ausweichmanöver des Busfahrers gewesen, nachdem ihm ein großes landwirtschaftlich genutztes Fahrzeug (Gülletransporter) entgegen kam. Aufgrund der ortsbedingt schmalen Fahrbahn sei der Bus vom befestigten Teil der Straße abgekommen und hierdurch im weiteren Verlauf in die Bankette gerutscht.



Der Busfahrer sowie die ebenfalls im Fahrzeug befindlichen sechs Schulkinder blieben unverletzt und konnten nach kurzer Zeit aus dem Bus befreit werden. Der entstandene Sachschaden an der Bankette wird mit mindestens 500 Euro beziffert. Der Bus blieb, einer ersten Begutachtung zufolge, unbeschädigt.



