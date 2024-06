POL-HRO: Vermisste 13-jährige Mädchen wieder da

Rostock (ots) -



Hiermit wird die Fahndung vom 18.06.2024 nach den beiden 13-jährigen

Mädchen aus Rostock aufgehoben. Die beiden Mädchen konnten am frühen

Morgen des 19.06.2024 wohlbehalten durch Polizeibeamte aufgegriffen

werden.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die

Mithilfe. In diesem Zusammenhang wird gebeten, sämtliche persönliche

Daten und insbesondere die Bilder der beiden Mädchen zu löschen.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Einsatzleitstelle Rostock

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell