POL-HRO: Brand eines Pkw in Rostock

Rostock (ots) -



Am Mittwoch, den 19.06.24, gegen 02:15 Uhr, wurde die Polizei in

Rostock-Dierkow über einen brennenden PKW in der Straße "Am

Fliederbeerenbusch" in Toitenwinkel informiert. Als die Kollegen vor

Ort eintrafen, brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung. Die kurz

danach eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der PKW wurde

durch das Feuer komplett zerstört. Die Türen eines Nebengebäudes

wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und die Wand des

Wohnhauses stark verrußt.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts

der Brandstiftung eingeleitet.





Ole Dräger, Polizeioberkommissar

Polizeirevier Rostock Dierkow



