POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem beteiligten Funkstreifenwagen in Schwerin

Am 18.06.2024 gegen 16:20 Uhr eilten mehrere Streifenwagen der

Schweriner Polizei in die Innenstadt zu einem akuten

Gefahrensachverhalt. Mehrere Hinweisgeber teilten über den

polizeilichen Notruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen mit.

Auf der Anfahrt nutzten die eingesetzten Beamten die Sonder- und

Wegerechte. Einer der Streifenwagen befuhr die Ludwigsluster Chaussee

in Richtung Ostorfer Ufer. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das

Fahrzeug beim Überqueren der Gleisanlage auf Höhe der Lennéstraße aus

bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet

in das Gleisbett der Straßenbahn.

Die beiden im Streifenwagen befindlichen Beamten wurden hierbei

leichtverletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 12.000 Euro. Der

Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit.

Zur Sicherung der Unfallstelle und Bergung des Fahrzeuges kamen die

Berufsfeuerwehr Schwerin sowie ein Bergungsunternehmen zum Einsatz.

Der Straßenbahnverkehr kam für den Zeitraum der

Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung des Fahrzeuges komplett zum

Erliegen.



