POL-HRO: Drei Personen nach Verkehrsunfall in Rostock leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat am frühen Dienstagnachmittag, dem 18.06.2024, zu Verkehrsbehinderungen in der Gartenstadt geführt.



Gegen 14:10 Uhr wurde die Rostocker Polizei über einen Unfall in der Satower Straße informiert. Die alarmierten Rettungskräfte waren kurze Zeit später an der Unfallstelle



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 35-jährige Frau in ihrem Seat und ein 79-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in einem Hyundai die Satower Straße stadtauswärts. Der Hyundai beabsichtigte kurz vor einer ansässigen Tankstelle den Seat zu überholen. Während des Überholvorgangs bemerkte der 79-Jähre eine entgegenkommende Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu vermeiden zog der Hyundai in der Folge nach rechts und stieß mit dem Seat zusammen. Dieser wurde dabei in den rechtseitig gelegenen Graben geschoben, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Hyundai geriet in weiterer Folge ebenfalls in den Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf der Seite liegen blieb.



Die drei Fahrzeuginsassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.



Die Satower Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt und konnte im Anschluss wieder freigegeben werden. Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



