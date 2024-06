POL-GÜ: Randalierer beschädigen Außenanlage eines Kindergartens in Groß Wüstenfelde

Güstrow/ Teterow (ots) -



Am Wochenende kam es auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Groß Wüstenfelde zu Beschädigungen an Außenanlagen durch bislang unbekannte Täter. Am Montagmorgen wurden die Beschädigungen durch die Kitaleitung entdeckt und der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf die Außenanlage des Kindergartens und beschädigten zwei Pavillone, rissen gepflanzte Blumen heraus und zerstörten unter anderem dortiges Spielzeug.



Laut Zeugenaussagen hatten sich am Samstagabend in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr vier Jugendliche (zwei Mädchen, zwei Jungen) durch das Überklettern der Umfriedung Zutritt zum KiTa-Gelände verschafft und sich dort aufgehalten. Ob diese auch für die Beschädigungen verantwortlich sind, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Teterow ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell