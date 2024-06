POL-HRO: Unerlaubt in Deutschland und Drogen im Gepäck - 27-Jähriger in Haft

Rostock (ots) -



Am vergangenen Sonnabend ,den 15.06.2024, stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund einen tunesischen Staatsbürger fest, der sich unerlaubt in Deutschland aufhalten soll.



Gegen 20:30 Uhr überprüften die Beamten der Bundespolizeiinspektion Stralsund den 27-jährigen Mann in einem Regionalexpress von Stralsund nach Rostock. Eine durchgeführte Abfrage ergab, dass sich der Mann seit dem 23. Mai diesen Jahres unerlaubt in Deutschland aufhalten soll. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Sachen des Mannes konnten die Beamten zudem ein Päckchen mit einer größeren Menge Betäubungsmittel auffinden.



Der 27-jährige Tunesier wurde am Rostocker Hauptbahnhof zuständigkeitshalber Beamten der Polizeiinspektion Rostock übergeben. Durch das Amtsgericht Rostock wurde die vorläufige Festnahme des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen angeordnet und dieser dem Gewahrsam zugeführt. Die Kriminalpolizei hat zudem die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln aufgenommen. Im Anschluss der am vergangenen Montag in Stralsund durchgeführten Haftvorführung wurde der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



