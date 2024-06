POL-NB: Fiese Masche bei Kindern

Neustrelitz (ots) -



Am 17.06.2024 gegen 13:30 Uhr soll ein 10-jähriger Junge in der Kirschenallee in Neustrelitz von fremden Personen angesprochen worden sein.



Er war zu dem Zeitpunkt alleine auf einem Gehweg unterwegs als neben ihm ein Fahrzeug anhielt und der Junge von den Insassen angesprochen wurde.



Im Fahrzeug befanden sich nach seinen Angaben zwei männliche Personen zwischen 30-35 Jahren. Der Fahrer hatte dunkelblondes, normallanges Haar und trug einen Bart. Der Beifahrer war dunkelblond und Brillenträger. Mehr ist zu den Personen bislang nicht bekannt.



Die beiden Männer sagten dem Jungen, dass seine Eltern einen Unfall hatten und er nun in das Auto einsteigen soll, sodass sie zusammen ins Krankenhaus fahren können.



Der kleine Junge reagierte vorbildlich. Er befürchtete böse Absichten der Männer und rannte sofort nach Hause. Er erzählte alles seinem Papa, der sich nicht, wie durch die Fahrzeuginsassen angegeben, nach einem Unfall im Krankenhaus befand.



Das Auto fuhr in eine unbekannte Richtung weiter, es gibt keine weiteren Informationen zum Kennzeichen oder Fahrzeugtyp.



Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang Familien und Schulen sensibilisieren. Informieren Sie Kinder über diese "Masche" und klären über die Hintergründe auf. Bei neuen oder weiteren Erkenntnissen zu dem oder ähnlichen Sachverhalten melden Sie sich umgehend bei der Polizeidienststelle in ihrer Nähe oder dem Notruf der Polizei.



