POL-HRO: Brand in einem Büroraum Am Passagierkai in Warnemünde

Gegen 08:45 Uhr kam es am heutigen Dienstag, 18.06.2024, zu einem Brand in einem Nebengebäude des Cruise Terminals in Warnemünde. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte waren kurze Zeit später vor Ort und durch die Feuerwehr Rostock konnte der Brand schnell gelöscht werden.



Nach Beendigung der Löscharbeiten kam der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock zum Einsatz und untersuchte den Brandort. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand im Bereich einer Ladestation für Akkus von Funkgeräten ausgebrochen ist.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen und muss nun abschließend klären ob ein technischer Defekt ursächlich für den Brand war. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bisher keine Angaben vor.



