POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am 31.05.2024 gegen 18:50 Uhr kam es in Stralsund zu einer Straftat, bei der ein 42-jähriger Deutscher mit einem Bügel-Fahrradschloss verletzt wurde.



Der Geschädigte befand sich auf dem Gehweg zwischen der Marie-Curie-Schule und der Sporthalle (Heinrich-Heine-Ring). Nach einer kurzen verbalen Außenendersetzung wurde er durch einen bislang Unbekannten mit einem grünen Bügel-Fahrradschloss mehrfach auf den Kopf geschlagen. Er erlitt eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden.



Der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete mit seinem weißen Damenrad mit Fahrradkorb in Richtung der Sportplätze und wurde wie folgt beschrieben:



- ca. 178 - 185 cm groß,

- ca. 30 - 35 Jahre,

- korpulente Statur

- südländisches Aussehen,

- schwarze / dunkle Haare, ca. 4 cm lang und zur Seite gegelt,

- rechter Unterarm tätowiert,

- helle kurze Hose, schwarzes T-Shirt.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach diesem Mann und nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



