POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B104 bei Bismark (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots) -



Am 17.06.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich auf der B104, zwischen

Wilhelmshof und Bismark, ein Verkehrsunfall, an welchem ein LKW und

zwei PKW beteiligt waren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 35-jährige ukrainische

Fahrzeugführer eines PKW Infiniti die B104 in Richtung Löcknitz und

beabsichtigte an einer Kuppe und trotz Überholverbot einen

vorausfahrenden LKW zu überholen. Als er sich auf Höhe der

Fahrerkabine des LKW befand, bemerkte der Fahrer des Infiniti einen

im Gegenverkehr befindlichen PKW VW. Der 35-Jährige wollte nach

rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern.

Dabei kollidierte der Infiniti seitlich mit dem LKW und in der

weiteren Folge frontal mit dem VW. Der 62-jährige deutsche Fahrer des

VW und seine 57-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins

Klinikum Pasewalk verbracht. Der Unfallverursacher, sowie seine

44-jährige ukrainische Beifahrerin und der 34-jährige polnische

LKW-Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

auf ca. 40.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die

B104 halbseitig gesperrt werden.





