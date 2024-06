POL-NB: Diebstahl eines Radladers

Details anzeigen Foto Radlader Foto Radlader

Heute Morgen wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg ein Diebstahl eines Radladers vom Firmengelände eines Garten- und Landschaftsbaus in der Johannesstraße in Neubrandenburg gemeldet.



Demnach haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem, gänzlich mittels Stabmattenzaun umfriedete, Betriebsgelände verschafft, indem sie ein Zaunfeld demontierten. In diesem Bereich konnten die Beamten grobstollige Reifenprofileindrücke feststellen. Aufgrund der Gegebenheiten am Tatort wird vermutet, dass die 30 Jahre alte Baustellenmaschine mit einem Universalschlüssel gestartet wurde und durch das fehlende Zaunfeld vom Gelände gelangt ist.



Der angegebene Tatzeitraum ist der Nachmittag des 14.06.2024 bis zum Morgen des 17.06.2024.



Es wurde ein Radlader der Marke Kramer, Typ Allrad 420, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro.



Die Polizei hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg eingesetzt.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollte der Radlader auf dem Foto wiedererkannt werden oder es können hilfreiche Informationen zum Tatgeschehen gemacht werden, melden Sie sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



