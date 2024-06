POL-HST: Stralsunderin verliert mehrere tausende Euro durch Love-Scammer

Stralsund (ots) -



Am Sonntag, dem 16.06.2024 erschien eine 63-jährige Deutsche im Polizeihauptrevier Stralsund, um einen Betrug zur Anzeige zu bringen.



Über mehrere Monate hatte sie augenscheinlich mit einer Person auf TikTok, Telegram und Instagram schriftlichen und telefonischen Kontakt. Diese gab an, Sänger einer italienischen Band zu sein. Er umgarnte sie und versprach, sie mit auf seine Tour zu nehmen. Darüber hinaus versprach er, die Geschädigte zu heiraten.



Um die 63-jährige besuchen zu können, bat er die Geschädigte nun um Unterstützung, welche vorzugsweise über ApplePay-Karten erfolgen sollte. In der weiteren Folge sendete sie mehr als 4.000 Euro innerhalb von drei Tagen an den Verdächtigen.



Die Polizei warnt vor der Masche des Liebensbetruges und mahnt zur Vorsicht. Wie diese Betrugsform der vorgetäuschten Liebe genau funktioniert und woran man einen Romance- oder Love-Scammer erkennt, kann hier nachgelesen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming.



