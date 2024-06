POL-LWL: Polizei nahm Ruhestörer in Gewahrsam

Lübesse (ots) -



Einen notorischen Ruhestörer aus Lübesse hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Gewahrsam genommen. Insgesamt in vier Fällen war die Polizei in der Nacht zum Haus des 40-Jährigen gefahren, da Nachbarn sich wiederholt wegen der überlauten Musik auf einer Geburtstagsparty beschwert hatten. In den ersten drei Fällen beteuerte der 40-Jährige jedes Mal, die Musik dauerhaft leiser stellen zu wollen. Sein Versprechen galt, wie sich zeigte, jedoch immer nur für wenige Minuten. Beim vierten Einsatz wollten Polizisten schließlich die betreffende Musikbox sicherstellen, deren Herausgabe der 40-Jährige jedoch strikt verweigerte. Letztlich entschlossen sich die eingesetzten Polizisten, den Störer zur Verhinderung weiterer Gefahren für die Sicherheit und Ordnung zeitweilig in Gewahrsam zu nehmen. Er wurde in eine Polizeidienststelle gebracht. Gegen den Mann ist überdies eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen unzulässigen Lärms aufgenommen worden.



