POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung vom 15.06.2024 ´Polizeieinsatz in Grevesmühlen´: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein und schaltet Hinweisportal frei

Rostock (ots) -



Nach dem Angriff auf zwei ghanaische Mädchen am vergangenen Freitagabend in Grevesmühlen hat die Polizei bereits eine Ermittlungsgruppe unter Leitung des polizeilichen Staatsschutzes eingerichtet.



Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5801987



Diese Ermittlungsgruppe führt die intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen mit Hochdruck. Dabei gehen die Kriminalisten auch Zeugenhinweisen nach und werten bereits erstes Bildmaterial aus. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Dazu wurde ein Hinweisportal freigeschaltet, auf dem sich weitere Zeugen melden und gegebenenfalls auch Bilder und Videos hochladen können.



Das Hinweisportal ist unter folgendem Link zu erreichen:

https://mv.hinweisportal.de.



Zeugen können sich auch weiterhin an den Kriminaldauerdienst in Wismar unter der Telefonnummer 03841-203156 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell