POL-GÜ: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt Kind in Tarnow an und verletzt es schwer

Am heutigen Morgen ist es gegen 06:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Tarnow bei Bützow gekommen. Ein 59-jähriger Deutscher befuhr mit einem VW Caddy die Hauptstraße in Tarnow aus Bützow kommend in Fahrtrichtung Prüzen. Zeitgleich überquerte ein 7-jähriges Mädchen die dortige Fahrbahn von links nach rechts. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste der 59-Jährige das auf der Fahrbahn befindliche Kind mit der Fahrzeugfront und verletzte es schwer. Das Mädchen erlitt durch den Zusammenstoß eine Fraktur im Arm- und Schulterbereich als auch Schürfwunden im Gesicht und Oberkörper und wurde zur weiteren Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 2,03 Promille festgestellt. Aufgrund der Fahruntauglichkeit wurde bei dem 59-Jährigen eine Blutprobenentnahme in der Warnowklinik in Bützow durchgeführt. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die L11 wurde während der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 2.000EUR.



