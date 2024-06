POL-LWL: Mann schlafend im aufgebrochenen PKW entdeckt

Friedrichsruhe (ots) -



In Friedrichsruhe hat die Polizei am späten Sonntagabend einen schlafenden Mann in einem aufgebrochenen PKW entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen habe der 27-jährige Mann von einer Party kommend den letzten Zug nach Hause nicht erreicht, als er sich anschließend auf die Suche nach einem geeigneten Schlafplatz machte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 27-Jährige daraufhin zwei parkende Autos beschädigte und sich dann in einen der beiden PKW auf den Fahrersitz setzte, um zu nächtigen. Anwohner hatten daraufhin die Polizei gerufen. Die Polizei brachte den aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg stammenden Mann, der einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille aufwies, zwischenzeitlich ins Polizeigewahrsam und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.



