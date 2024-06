POL-GÜ: Gefährliche Körperverletzung: Spaziergänger mit Holzknüppel attackiert und niedergeschlagen

Niendorf/ Papendorf (ots) -



Am 15.06.2024 kamen Einsatzkräfte der Polizei Bad Doberan im Bereich Niendorf, südlich von Rostock, aufgrund einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung zum Einsatz.



Wie den vorliegenden Angaben des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens entnommen werden kann, sei der 62-jährige Geschädigte etwa gegen 19:45 Uhr spazieren gewesen, als er den 68-jährigen, deutschen Tatverdächtigen hinter sich bemerkte. Beide Personen führten jeweils deren Hunde mit sich. Laut vorliegenden Erkenntnissen habe es aufgrund der Hunde zwischen beiden Parteien bereits in der Vergangenheit Unstimmigkeiten gegeben.



Im weiteren Verlauf habe der Tatverdächtige den Geschädigten unter Vorhalt eines Holzknüppels zunächst verbal bedroht und schließlich auch durch mehrere Hiebe angegriffen. Der in Niendorf wohnhafte Geschädigte wurde am Kopf getroffen und fiel zu Boden. Der ebenfalls in der Ortschaft wohnhafte Tatverdächtige soll im Weiteren auf dem Verletzten gekniet und mit einem vom Knüppel abgebrochenen, spitzen Teilstück versucht haben auf den Mann einzustechen. Dies konnte laut vorliegenden Erkenntnissen auch durch das beherzte Einschreiten von Zeugen, die aufgrund der Hilferufe des Verletzten auf die Situation aufmerksam wurden, unterbunden werden.



Die alarmierten Polizeikräfte stellten den Tatverdächtigen kurz darauf an dessen Wohnanschrift fest. Der mit 0,35 Promille alkoholisierte Mann wurde zum Sachverhalt befragt. Auch der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz. Unter Anderem wurden bei der Tatortarbeit Teile der vermeintlichen Tatwaffe durch die Beamten sichergestellt. Darüber hinaus haben die Beamten mehrere Zeugen zum Sachverhalt befragt. Die hier gewonnenen Erkenntnisse wurden dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren hinzugefügt, welches im Weiteren durch die Kriminalpolizei geführt wird.



Der Geschädigte wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell