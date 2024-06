POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Körperverletzung in Penkun

PHR Pasewalk (ots) -



Vom 14.06.2024 bis 15.06.2024 fand auf der Festwiese am Seein 17328 Penkun eine Veranstaltung statt. Gegen 02:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Notruf durch einen 24-Jährigen informiert, dass er auf dem Festgelände Opfer einer Straftat geworden sei. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Pasewalk trafen den 24-Jährigen (deutscher Staatsbürger)an, dieser war im Gesichtsbereich verletzt. Ein angeforderter Rettungswagen versorgte den Verletzten. In der Folge lehnte der Mann weitere Behandlungen ab und ging mit seiner 23-jährigen Begleiterin nach Hause. Der 24 Jährige war stark alkoholisiert und nicht in der Lage weitere Angaben zum Tatablauf gegenüber den handelnden Beamten zu machen. Tatverdächtige konnten durch die Beamten bei den anschließenden Ermittlungen im Umfeld des Festgeländes nicht ermittelt werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen der Körperverletzung gemäß § 223 StGB aufgenommen.



Am heutigen Tag (15.06.24) gegen 19:30 Uhr teilte die 23- jährige Freundin des Geschädigten mit, dass der 24 Jährige im Krankenhaus liege, weil die Verletzungen schwerwiegender sind als gedacht. Er habe einen gebrochenen kleinen Finger und eine gebrochene Nase, ansonsten nur einige Schürfwunden im Gesicht. Weiterhin sollen 6-7 Personen auf den Verletzten eingewirkt haben. Nach den Zeugenaussagen sollen gegen 02:00 Uhr noch 50 Personen auf der Festwiese gewesen sein, es wurde zudem das Lied von Gigi D´Agostino gesungen. Einige Personen sollen den Text "Ausländer raus - Deutschland den Deutschen" gerufen haben. Der Geschädigte hat ein südländisches Aussehen, einen Zusammenhang mit dem Grölen der Parolen und der Straftat wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei hatte nach Kenntnis der neuen Hinweise erneut Ermittlungen aufgenommen und prüft weitere strafrechtliche Verstöße. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wird in den Ermittlungen einbezogen, es wird wegen des Verdachtes der Volksverhetzung ermittelt.



Die Beamten des Kriminalkommissariats Pasewalk suchen nun Zeugen. Wer die Auseinandersetzung am frühen Morgen des 15.06.2024 zwischen 02:00 Uhr - 03:00 Uhr in Penkun/Festwiese beobachtet hat oder Hinweise zu dem möglichen Tatverdächtigen geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Pasewalk 03973220-224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



