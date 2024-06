POL-HRO: Skandieren verfassungsfeindlicher Parolen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Am 15.06.2024 gegen 16:31 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass sich ca.

20 männliche Personen auf der Schlossbrücke in der Lennestraße

Schwerin oberkörperfrei aufstellt haben sollen, um anschließend

gemeinsam den Hitlergruß zu zeigen. Dabei seien von einer weiblichen

Person, welche augenscheinlich zu dieser Personengruppe gehörte,

Aufnahmen gemacht worden.



Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt und fragt, ob sich zum

genannten Zeitpunkt Personen am Tatort befanden, die Angaben zum

Sachverhalt machen können? Hinweise können telefonisch unter

0385-51802224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder in

jeder Polizeidienststelle bekannt gegeben werden.



Nils Schneider

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





