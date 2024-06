POL-HRO: 34-jährige Fahrzeuginsassin bei Verkehrsunfall verstorben

Wismar (ots) -



Am Samstagmorgen des 15.06.2024 ereignete sich im Bereich des

Autobahnkreuzes Wismar ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine

34-jährige Insassin in einem Chevrolet verstarb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 54-jährige Fahrer des

Chevrolet die BAB 14 aus Richtung Schwerin kommend und wollte am

Autobahnkreuz Wismar auf die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck

weiterfahren.

Im Bereich der Abfahrt von der BAB 14 kam der Chevrolet nach links

von der Fahrbahn ab, durchfuhr in der weiteren Folge die Bankette,

durchbrach im gegenüberliegenden Auffahrtsbereich (in Fahrtrichtung

Insel Poel) die Schutzplanke und stürzte dann eine etwa sechs Meter

tiefe Böschung herunter.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen kamen am Unfallort zwei

Notarztwagen, vier Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Benz, Neuburg und

Neukloster zum Einsatz.

Trotz zeitnaher Hilfeleistung verstarb eine 34-jährige

Fahrzeuginsassin an der Unfallstelle.

Ein 30-jähriger Fahrzeuginsasse erlitt schwere Verletzungen und wurde

von dem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung

ins Klinikum nach Rostock geflogen. Hierfür musste die BAB 14 in

Fahrtrichtung der Insel Poel für mehrere Minuten voll gesperrt

werden.

Der 54-jährige Fahrer sowie eine weitere 61-jährige Mitfahrerin

erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Wismarer Klinikum

gebracht.

Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers ergaben keine

Auffälligkeiten.

Zur genauen Feststellung des Unfallhergangs kam ein Sachverständiger

der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz.

Der Chevrolet musste geborgen werden.

Ein im Fahrzeug befindlicher Hund wurde in die Obhut des Tierheims

Dorf Mecklenburg gegeben.

Nach Beendigung der Reinigung der Fahrbahn und der Errichtung eines

Geschwindigkeitstrichters durch die Autobahnmeisterei Upahl konnte

die Fahrbahn gegen 14:30 Uhr für den Fahrzeugverkehr wieder

freigegeben werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



