POL-HRO: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Schwerin

Schwerin (ots)



In der Nacht von Freitag (14.06.2024) zu Samstag (15.06.2024) kam es

im Schweriner Innenstadtbereich zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Zum

Zeitpunkt der Fertigung der Pressemitteilung konnte durch die Polizei

in den Stadtteilen Feldstadt, Schelfstadt und Paulsstadt insgesamt 16

angegriffene PKW feststellen.

Der oder die unbekannten Tatverdächtigen zerstörten zumeist eine

Seitenscheibe und durchwühlten die Innenräume der Fahrzeuge. In

mehreren Fällen wurden Gegenstände aus den PKW entwendet.

Hierdurch entstand insgesamt ein Sachschaden von vermutlich mehr als

10.000EUR.

An den Tatorten kam auch der Kriminaldauerdienst Wismar zum Einsatz

und sicherte das umfangreiche Spurenaufkommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um

Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben,

werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385-

5180-2224, an die Onlinewache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



Philipp Werner

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell