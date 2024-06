POL-HRO: 38-Jähriger nach Wohnungsbrand in Kogel schwer verletzt

Wittenburg (ots) -



Am Morgen des 15.06.2024 erhielt die Polizei gegen 03:50 Uhr Kenntnis

über einen Wohnungsbrand in der Caminer Straße in Kogel bei

Wittenburg.

Im Rahmen der Rettungs- und Löschmaßnahmen wurden die Bewohner des

Mehrfamilienhauses evakuiert.

Der 38-jährige deutsche Wohnungsinhaber erlitt schwere Verletzung.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Lübecker Uniklinikum.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren.

Gegen 07:45 Uhr konnten die Löschmaßnahmen beendet werden.

Durch den Brand und die Löschmaßnahmen wurden insgesamt drei

Wohnungen zum Teil komplett zerstört.

Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig anderweitige

Unterkünfte organisieren.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und der Einsatz eines

Brandursachenermittlers bei der Staatsanwaltschaft beantragt.

Polizeilich wird der entstandene Sachschaden auf 250.000 Euro

geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell