POL-HRO: Polizeieinsatz Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 14.06.2024 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im

Ploggenseering in Grevesmühlen. Dort sollen nach ersten Erkenntnissen

zwei ghanaische Mädchen, 8 und 10 Jahre alt, aus einer Gruppe von ca.

20 Personen heraus angegriffen worden sein. Dem jüngeren Mädchen soll

unter anderem in ihr Gesicht getreten worden sein. Als die Eltern der

Kinder hinzukamen, soll es auch mit diesen zu einer

Auseinandersetzung gekommen sein. Aus der Personengruppe heraus

hätten insgesamt bis zu acht Personen agiert und auch der Vater sei

leicht verletzt worden.



Als die Polizei eintraf, soll eine derzeit noch unbekannte Person die

Geschädigten im Weggehen noch fremdenfeindlich beleidigt haben. Nach

ersten Erkenntnissen handele es sich bei den mutmaßlichen Tätern

ausschließlich um Jugendliche und Heranwachsende.



Eines der Mädchen und ihr Vater wurden leicht verletzt und wurden mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen

Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und

Beleidigung eingeleitet. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 03841-203156 telefonisch

beim Kriminaldauerdienst Wismar zu melden. Hinweise können aber auch

an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



