POL-HRO: Polizeieinsatz auf dem Marienplatz

In den Abendstunden des 14.06.2024 kam es zu einem Polizeieinsatz auf

dem Marienplatz in Schwerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging

der 45-jährige deutsche Tatverdächtige auf den 33-jährigen Algerier

zu und verletzte diesen mittels eines Messers im Gesichtsbereich. Der

Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.



Der Tatverdächtige konnte durch die unmittelbar alarmierten

Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Schwerin im Nahbereich

angetroffen und vorläufig festgenommen werden.



Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer polizeilicher

Ermittlungen.



