Land stellt Geobasisdaten ab sofort kostenlos für jedermann zur Verfügung

Für belastbare und nachhaltige Entscheidungen ist eine gute Datengrundlage unerlässlich. Insbesondere die Geobasisdaten wie topographische Karten, Katasterkarten und Luftbilder geben raumbezogene Informationen für eine Vielzahl von Fragestellungen aus Verwaltung, Wirtschaft sowie der Bürgerinnen und Bürger. Die Geoinformations- und Vermessungsverwaltung stellt daher ab sofort die Geobasisdaten unentgeltlich zur umfassenden Nutzung bereit. Ausgenommen sind lediglich besonders geschützte Daten, wie beispielsweise personenbezogene Eigentümerangaben.

„Mecklenburg-Vorpommern wird mit diesem Schritt noch fitter für die digitale Zukunft. Dafür hat das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV M-V) ein Downloadportal mit einem kostenfreien Zugriff auf die Geobasisdaten eingerichtet. Dieses Portal bietet einerseits nach Produkten gegliedert einen Zugang zu den entsprechenden Webdiensten, die sowohl eine Darstellungs- als auch eine Download-Option anbieten, denn der freie Zugang zu Daten wird zu einem immer wichtigeren Faktor. Die vorhandenen und gewünschten Datensätze können aber auch direkt über das Downloadportal heruntergeladen werden“, berichtet Digitalisierungsminister Christian Pegel und:

„Mit der Freischaltung von flächendeckend verfügbaren, aktuellen und hochaufgelösten amtlichen Geobasisdaten kommen wir nicht nur den Vorgaben der EU-Kommission nach, es dient auch als Innovations- und Investitionsimpuls für die Wirtschaft und die Digitalisierung in unserem Land. Denn durch den freien Zugang zu diesen sogenannten hochwertigen Datensätzen können die Hürden für die Nutzung der Daten beseitigen werden.“

Das Portal ist unter folgender Internetadresse zu finden: https://laiv.geodaten-mv.de/afgvk/

„Diese Geobasisdaten sind die Grundlage für viele unterschiedliche Fachanwendungen in den verschiedensten Lebensbereichen: sei es beim Planen, Bauen, in der Land- und Forstwirtschaft, im Umwelt- und Klimaschutz, im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sowie bei der nachhaltigen Mobilität. Die digitalen Geländemodelle werden beispielsweise bei der Planung von Funknetzen und Windenergieanlagen sowie im Hochwasserschutz genutzt. Durch diese kann festgestellt werden, welche Geländebereiche beispielsweise bei Hochwasser überflutet werden. So können Hochwassergefahrenkartierungen erstellt werden. Aber auch für das Stadtbild sind diese Daten von großer Bedeutung, denn bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für geplante Gebäude, können die in einer virtuellen Realität erstellten Modelle anschaulich präsentiert werden“, beschreibt Christian Pegel die Bedeutung der Geobasisdaten.

Die frei zugänglichen Geobasisdaten – die sogenannten OpenData-Geobasisdaten – unterliegen den Bedingungen der Lizenz „Creative Commons BY 4.0“ (CC-Namensnennung, CC-BY). Die bereitgestellten Daten und Metadaten dürfen für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung verwendet werden. Bei der Nachnutzung der Daten ist ein Quellenvermerk anzubringen:

©GeoBasis-DE/MV/CC BY 4.0

©GeoBasis-DE/MV/CC BY 4.0 (Quelle verändert)

Weiter kostenpflichtig bleiben Datensätze, die entweder dem Datenschutz unterliegen oder durch andere Rechte, wie z. B. Urheberrechte, die nicht ausschließlich dem Land zustehen, geschützt sind. Hierzu zählen insbesondere die Eigentümerangaben im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS). Diese Datensätze können jedoch – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen – über das LAiV M-V Downloadportal beim Geoinformationszentrum kostenpflichtig bestellt werden.

Kontakt:

Landesamt für innere Verwaltung M-V

Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen

Geoinformationszentrum

Tel.: 0385 / 588 56860

E-Mail: geodatenservice@laiv-mv.de