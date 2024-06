POL-ANK: Polizei sucht weiterhin Zeugen nach Angriff auf Autofahrer in Loitz

Loitz (ots) -



Wie bereits berichtet kam es in den Abendstunden des 08.06.2024, gegen 20:25 Uhr in der Ortslage Loitz zu einem Vorfall, bei dem ein 27-jähriger Fahrer eines Opel Corsa von zwei bislang unbekannten Personen attackiert wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5797242). Dieser Vorfall ereignete sich im Bereich der Goethestraße unweit der Einmündung Schloßbergstraße. Ein zweiter Vorfall durch die mutmaßlich gleichen Täter, ereignete sich dann auf Höhe der Tankstelle HEM im Bereich Voßbäk. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern, deren Motivlage und den Umständen der Tat dauern gegenwärtig an. Daher bittet die Polizei Greifswald nochmals um Mithilfe.

Wer hat in der besagten Zeit am 08.06.2024 Feststellungen im Bereich der HEM-Tankstelle bzw. der Goethestraße/Schloßbergstraße in Loitz gemacht? Wir bitten Personen, die Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen (blauer Opel Corsa und weißer Transporter mit Ladefläche) und / oder zu den Personen geben können, sich bei der Polizei in Greifswald unter 03834 540 224, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



