POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Rostock - Tatverdächtiger nach Diebstahl aus Tresor identifiziert

Nachdem am vergangenen Dienstag, 11.06.2024, ein Diebstahl von Bargeld aus einem Tresor einer Bäckereifiliale bekannt geworden war, konnte die Kriminalpolizei Rostock gestern einen 20-jährigen Rostocker als Tatverdächtigen identifizieren.



Der Tatverdächtige soll sich nach ersten Erkenntnissen am vergangenen Montag, 10.06.2024, nach Ladenschließzeit Zutritt zu einer in der Innenstadt gelegenen Bäckereifiliale verschafft haben. Dort soll er unter anderem Bargeld in Höhe von circa 3000 Euro aus dem Tresor entnommen haben. Der Diebstahl war den Mitarbeitern am Folgetag aufgefallen und sie informierten die Polizei.



Sofort eingeleitete Ermittlungen und der entscheidende Hinweis einer Reinigungskraft führten die Beamten schnell zum Tatverdacht gegen den 20-jährigen Deutschen. Bei dem Mann handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der Bäckerei-Kette. Durch das Amtsgericht Rostock wurde ein Durchsuchungsbeschluss veranlasst, welcher durch Kräfte der Kriminalpolizei und des Polizeireviers Reutershagen sofort umgesetzt wurde. In der Wohnung konnten mehrere tatrelevante Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden.

In der anschließenden Vernehmung des 20-Jährigen räumte der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Rostocker die Tat ein und gab als Motiv angehäufte Schulden an.



Der Tatverdächtige muss sich nun wegen dem Besonders schweren Fall des Diebstahl verantworten.



