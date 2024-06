POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B5

Kummer (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der B5 zwischen Ludwigslust und Kummer sind am späten Freitagvormittag zwei Fahrzeugführer leicht verletzt worden. Gegen 11:00 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein PKW Mercedes mit einem vorausfahrenden Fiat zusammengeprallt, dessen Fahrer nach eigenen Angaben verkehrsbedingt angehalten hatte. In Folge des Zusammenstoßes erlitten die 67-jährige Fahrerin des Mercedes als auch der 61-jährige Fahrer des Fiat jeweils leichte Verletzungen. Beide wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos kam es jeweils zu Sachschäden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die B5 an der Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell