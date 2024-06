POL-SN: Spenden aus Schweriner Dom entwendet

Schwerin (ots) -



Der Polizei wurde gestern bekannt, dass unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren des Schweriner Doms verschafft und Geldspenden entwendet haben.



Der Schweriner Dom wird derzeit restauriert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter über das Baugerüst in den Dom gelangt sind. Im Inneren sollen die bisher Unbekannten mehrere Spendentruhen geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet haben. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen oder die Tatabläufe klären können, nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 entgegen.



