POL-NB: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen auf der L 321 (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 13.06.24, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L 321 zu einem schweren

Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen, darunter drei Kinder

verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 70-jährige

Fahrer eines Pkw Honda die L 321 in Fahrtrichtung Pasewalk, als er in

einer Rechtskurve und trotz Überholverbot einen vorausfahrenden Bus

überholte. Bei dem Überholvorgang konnte der 70-Jährige nicht

überschauen, ob sich Fahrzeuge im Gegenverkehr befanden. Der

37-jährige Fahrer eines im Gegenverkehr befindlichen PKW BMW und der

Busfahrer erkannten die Situation und leiteten sofort eine

Gefahrenbremsung ein. Der Honda-Fahrer konnte sich in letzter Sekunde

wieder nach rechts einordnen und setzte seine Fahrt in Richtung

Pasewalk fort. Der 36-jährige Fahrer eines hinter dem BMW fahrenden

PKW VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den BMW

auf. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des BMW, sowie die Insassen des

VW (2 Erwachsenen im Alter von 36 und 34 Jahren, und 3 Kinder im

Alter von 5, 9 und 13 Jahren) zum Teil schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in

die Krankenhäuser nach Pasewalk und Ueckermünde gebracht.

Der 70-jährige Unfallverursacher konnte im Rahmen der ersten

Ermittlungen bekannt gemacht werden. Gegen ihn wurde ein

Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs

im Sinne des § 315c Absatz 1 Nr. 2 StGB eingeleitet. Nach ersten

Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 20.000

Euro. Die L321 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der

Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden.



