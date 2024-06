POL-SN: Laterne bei Verkehrsunfall aus dem Boden gehoben

Schwerin (ots) -



Eine 21-Jährige soll gestern Abend die Kontrolle über einen PKW verloren und im weiteren Verlauf eine Laterne aus dem Boden gehoben haben. Durch den Unfall sei sie leicht verletzt worden.



Der Vorfall hat sich gestern gegen 21:45 Uhr im Stadtteil Göhrener Tannen an der Einmündung Friedrich-Paschen-Straße ereignet. Der Renault Clio sei von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Laterne, die gänzlich aus dem Boden gehoben wurde, kollidiert. Ersten Erkenntnissen zu Folge habe sich die 21-Jährige vom Unfallort entfernt, während der 20-jährige Fahrzeugbesitzer, der sich während des Vorfalls im Auto aufgehalten haben soll, am Unfallort verblieb. Der Renault Clio war derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zeugen informierten die Polizei, die dann zur Unfallaufnahme zum Einsatz kam. Es stellte sich heraus, dass die 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun Ermittlungen gegen die 21-jährige Fahrerin und gegen den 20-jährigen Fahrzeugbesitzer. Unangepasste Geschwindigkeit als Unfallursache ist nicht ausgeschlossen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



