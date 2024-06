POL-LWL: Zwei Autos stoßen bei Überhohlmanöver zusammen - eine Fahrerin verletzt

Grabow (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der Kreisstraße in Winkelmoor ist am Donnerstagvormittag eine 75-jährige Fahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Seniorin bei einem Überholmanöver mit einem vorausfahrenden PKW zusammengeprallt. Der Fahrer des vorausfahrenden PKW wollte den Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt nach links auf ein Grundstück abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils beträchtlicher Sachschaden, dessen Gesamthöhe auf ca. 20.000 Euro geschätzt wurde. Die leicht verletzte Autofahrerin ist zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell